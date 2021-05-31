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Названы заболевания, передающиеся через поцелуи

Вечерняя Москва
7 часов назад
Клинический сексолог Виталия Курач перечислила инфекционные заболевания, которые могут передаваться через поцелуй.
Названы заболевания, передающиеся через поцелуи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Так, по ее словам, распространенным заболеванием, передающимся таким образом, является сифилис. Возбудитель болезни попадает в организм человека при контакте язвочки со слизистой.
Специалист отметила, что при нежностях с малознакомым человеком следует обратить внимание, нет ли у него признаков герпеса, так как им также легко можно заразиться через поцелуй.
Курач обратила внимание, что существует заболевание, которое на Западе так и называют — «болезнь поцелуев». Речь идет о мононуклеозе, который зачастую можно спутать с обычной простудой. Чаще всего он распространен среди подростков.
Кроме того, при поцелуе существует риск подхватить вирус папилломы человека или бактерию хеликобактер пилори, которая поражает желудок и приводит к развитию гепатита А, сообщает Пятый канал.
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