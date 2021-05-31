Названы заболевания, передающиеся через поцелуи

Клинический сексолог Виталия Курач перечислила инфекционные заболевания, которые могут передаваться через поцелуй.
Так, по ее словам, распространенным заболеванием, передающимся таким образом, является сифилис. Возбудитель болезни попадает в организм человека при контакте язвочки со слизистой.
Специалист отметила, что при нежностях с малознакомым человеком следует обратить внимание, нет ли у него признаков герпеса, так как им также легко можно заразиться через поцелуй.
Курач обратила внимание, что существует заболевание, которое на Западе так и называют — «болезнь поцелуев». Речь идет о мононуклеозе, который зачастую можно спутать с обычной простудой. Чаще всего он распространен среди подростков.
Кроме того, при поцелуе существует риск подхватить вирус папилломы человека или бактерию хеликобактер пилори, которая поражает желудок и приводит к развитию гепатита А, сообщает Пятый канал
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