Первый пациент с "желтой плесенью" умер в Индии

Пациент с коронавирусом нового типа, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в индийском госпитале. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача.

У 59-летнего Кунвара Сингха на фоне коронавирусной инфекции обнаружили сразу три грибковые инфекции: «черную», «белую» и «желтую» плесень.

«Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами», — заявил врач.

Пациент скончался в пятницу, 28 мая, спустя четыре дня после выявления «желтой плесени».