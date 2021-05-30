Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Первый пациент с "желтой плесенью" умер в Индии

Газета.Ruиещё 6
3 часа назад
Пациент с коронавирусом нового типа, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в индийском госпитале. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача.
Первый пациент с "желтой плесенью" умер в Индии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
У 59-летнего Кунвара Сингха на фоне коронавирусной инфекции обнаружили сразу три грибковые инфекции: «черную», «белую» и «желтую» плесень.
«Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами», — заявил врач.
Пациент скончался в пятницу, 28 мая, спустя четыре дня после выявления «желтой плесени».
При этом в настоящее время в той же больнице проходит лечение еще один пациент с такой инфекцией, при этом ему уже удалили половину пораженной челюсти.
Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители