Названы симптомы, которые ощущаются перед инфарктом

Инфаркт миокарда — опасное состояние, поэтому необходимо знать о симптомах этого заболевания, чтобы вовремя его распознать и получить помощь врачей. Кардиологи перечислили четыре основных симптома, которые могут сигнализировать о его начале.

Наиболее примечательным признаком, по мнению кардиологов, является сильная боль за грудной клеткой около сердца. Бывает и так, что она отдает в левую руку или в нижнюю челюсть.