Раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера

Ученые Швеции разработали простой и надежный метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, что должно помочь более эффективному лечению пациентов. Раскрытый подход включает в себя анализ крови и трех когнитивных тестов, выполнение которых занимает всего лишь 10 минут. Точность нового метода составляет 90 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие 340 пациентов из Швеции и 543 пациента из Северной Америки с легкими нарушениями памяти. Специалисты оценили уровень таких биомаркеров болезни Альцгеймера, как фосфорилированный тау-белок в плазме крови, соотношение двух форм бета-амилоидов Aβ42 (в цепи 42 аминоксилоты) и Aβ40 (40 аминокислот), тонкий полипептидный нейрофиламент в плазме, связанный с болезнью Альцгеймером вариант гена APOE.

Выявление тау-белка в плазме крови на 83 процента точно предсказывало начальную стадию болезни Альцгеймера в течение следующих четырех лет. В сочетании с результатами теста на когнитивные способности анализа APOE прогноз улучшался до 90 процентов.

По словам нейробиолога Оскара Хансона (Oskar Hansson) из Лундского университета в Швеции, алгоритм позволяет набирать для клинических испытаний людей с ранними проявлениями болезни Альцгеймера, когда у новых препаратов больше шансов замедлить нейродегенеративное прогрессирование. Он также позволяет выявлять опасное заболевание там, где нет возможности для более дорогостоящих процедур, включая визуализацию мозга или анализ спинномозговой жидкости.