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Россиянам рассказали о связи плоскостопия и близорукости

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Слабость мышечно-связочного аппарата является причиной близорукости и плоскостопия. О такой связи этих двух диагнозов в интервью радио Sputnik рассказал главный педиатр первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Сергей Алексутов.
Россиянам рассказали о связи плоскостопия и близорукости
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Врач объяснил, что расфокусировка взгляда вызвана ненакаченностью и слабостью мышц глаза. Аналогичная проблема возникает у людей с плоскостопием. Слабые мышцы и связки стоп приводят к увеличению стопы в размере. По словам Алексутова, у людей с близорукостью может быть и заболевание стопы.
Педиатр отметил, что предрасположенность к слабости мышечно-связочного аппарата передается по наследству. Если один из родителей имеет такую патологию, то в большинстве случаев она появляется и у ребенка.
«Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется как на глазах, так и на стопах», — пояснил Сергей Алексутов.
Врач посоветовал укреплять мышцы специальными лечебными средствами. При нарушениях зрения рекомендуют делать комплекс упражнений и адаптировать глаза с помощью очков. В случае с плоскостопием нужны укрепляющие упражнения и ортопедические стельки.
Новости,ИА Sputnik,
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