Миру предрекли появление нового смертоносного вируса

Эксперт отметил, что человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией. «Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — добавил Гебрейесус.
Глава ВОЗ напомнил, что главный двигатель пандемий — это отсутствие международной солидарности налаженного и нежелание стран делиться ресурсами и технологиями. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату - к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым».
Гебрейсус подчеркнул, что для обеспечения мировой безопасности необходимо эффективное лидерство, всеобщая вовлеченность и налаженный обмен информацией.
Ранее глава ВОЗ назвал
число умерших во время пандемии коронавируса медработников. Он заявил, что за все время эпидемии скончались более 115 тысяч врачей и других работников медицинской сферы.
23 мая бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил
людей всего мира об угрозе вечной пандемии.