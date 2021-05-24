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Миру предрекли появление нового смертоносного вируса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предрек миру появление нового смертоносного вируса, передает ТАСС.
Миру предрекли появление нового смертоносного вируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт отметил, что человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией. «Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — добавил Гебрейесус.
Глава ВОЗ напомнил, что главный двигатель пандемий — это отсутствие международной солидарности налаженного и нежелание стран делиться ресурсами и технологиями. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату - к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым».
Гебрейсус подчеркнул, что для обеспечения мировой безопасности необходимо эффективное лидерство, всеобщая вовлеченность и налаженный обмен информацией.
Ранее глава ВОЗ назвал число умерших во время пандемии коронавируса медработников. Он заявил, что за все время эпидемии скончались более 115 тысяч врачей и других работников медицинской сферы.
23 мая бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии.
Новости,Кевин Радд,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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