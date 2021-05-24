Диетолог назвал способ «выключить» старение

Диетолог Алексей Ковальков обсудил способы замедлить старение со специалистом по антивозрастной терапии Еленой Островской.

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Она отметила, что на долголетие влияет не только здоровый образ жизни и генетика, но и гормоны. Если у мужчины есть сахарный диабет, ему обязательно нужно следить за уровнем тестостерона.

— Это рекомендация только для мужчин. Уровень тестостерона напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, на вес, уровень сахара. Если вы хотите, чтобы мужчина приносил вам в клювике зарплату, строил ваш дом, что-то делал, и не хотите тратиться на похороны, уговорите его сдать анализы на тестостерон. Если он ниже плинтуса, обратитесь к врачу. Это вопрос долголетия и качества жизни, — пояснил Ковальков.

Островская подчеркнула, что регулярное употребление алкоголя «забивает» антиоксидантную систему, уменьшает выработку половых гормонов, замедляет лимфоток и задерживает воду в организме.

— Всегда, когда у нас инсулинорезистентность, нам нужны антиоксиданты из группы альфа-липоевой кислоты. Это вещество, которое помогает снизить уровень сахара, есть в виде БАДов, но есть противопоказания — болезни желудка в стадии обострения. Любой препарат должен назначаться врачом, — отметила Островская.

Помочь продлить молодость помогут различные антиоксиданты. Врач добавила, что есть антиоксиданты широкого профиля, например коэнзим Q10, который тоже вырабатывается организмом, но со временем его становится мало. Препараты с этим антиоксидантом могут назначаться, если пациент перенес выраженный окислительный стресс, воспаление. Ковальков добавил, что «выключить» старение можно с помощью мониторинга гормонов и витаминов, регулярной физической активности и минимизации стресса. После 45 лет обязательно нужно регулярно принимать профилактически витамин D, омега-3, антиоксиданты, альфа-липоевую кислоту.