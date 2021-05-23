Врач рассказал о вреде дыхательной гимнастики

По словам Белевского, выполнение подобных упражнений не должно быть причиной отказываться от официальной медицины.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии.