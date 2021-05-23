Диетолог объяснила сильную тягу к сладкому и соленому

По словам специалиста, тяга к сладостям возникает чаще, чем к соленым продуктам, это объясняется тем, что организм расходует много энергии и стремится быстро восполнить запас углеводами. Если при устоявшемся рационе иногда хочется нарушить пищевые привычки, в этом нет ничего страшного, добавила эксперт.

Если же у человека возникает желание съесть соленое, следует обратить внимание, как часто это происходит. Возможно, в рационе не хватает хлора, особенно если люди ограничивают потребление соли, добавила диетолог. Если же такая потребность возникает постоянно, пища солится все больше, но все равно кажется несоленой, то это может быть признаком серьезного заболевания, например, надпочечников.