Роспотребнадзор: в РФ появился новый возбудитель коклюша

Новый возбудитель заболевания, схожего с коклюшем, был впервые выявлен в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своей странице в Instagram.

Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii, она способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали ПЦР-тест, который способен выявлять ДНК известных патогенов болезни и нового Bordetella holmesii.

На данный момент уже обследовали 290 человек с подозрением на коклюш. Патоген был выявлен в 2,3% всех случаев заболевания, а инфекция, вызванная двумя патогенами, зарегистрирована у 0,8% пациентов.