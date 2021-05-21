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Роспотребнадзор: в РФ появился новый возбудитель коклюша

Мария Грибова
4 часа назад
Новый возбудитель заболевания, схожего с коклюшем, был впервые выявлен в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своей странице в Instagram.
Роспотребнадзор: в РФ появился новый возбудитель коклюша
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii, она способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis.
Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали ПЦР-тест, который способен выявлять ДНК известных патогенов болезни и нового Bordetella holmesii.
На данный момент уже обследовали 290 человек с подозрением на коклюш. Патоген был выявлен в 2,3% всех случаев заболевания, а инфекция, вызванная двумя патогенами, зарегистрирована у 0,8% пациентов.
В 2020 году было зарегистрировано 6069 случаев коклюша, два из которых с летальным исходом. Последними оказались непривитые дети в возрасте до года и 1полутора лет из Санкт-Петербурга и Дагестана.
Новости,Роспотребнадзор,
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