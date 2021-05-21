В австрийской больнице мужчине ампутировали не ту ногу

В австрийской клинике пожилому мужчине ампутировали не ту ногу: вместо левой ноги ему удалили правую. Об инциденте сообщает австрийское издание Heute.

Сам пациент изначально ошибки не заметил из-за своего самочувствия. Перед операцией его лечащий врач пометил ступню стрелкой. Он пытался уточнить у пациента заранее, на какой именно ноге делать операцию, но речь пожилого мужчины была ограничена. Врач все равно провел операцию.

В заявлении клиники Фрайштадт говорится, что 82-летний пациент страдает от многих болезней. Как сообщил медицинский директор клиники Норберт Фрич (Norbert Fritsch), инцидент произошел 18 мая. Роковую ошибку заметили только спустя четыре дня при смене повязки.

«Мы должны выяснить, как могла произойти эта ошибка. Я хотел бы публично извиниться», — заявил Фрич на пресс-конференции.

Пациенту была предложена психологическая помощь. Ему предстоит сделать еще одну операцию по удалению левой ноги от середины бедра, которую изначально должны были ампутировать. В настоящее время лечащий врач не дежурит по собственному желанию.