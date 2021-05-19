Онколог назвал симптомы рака на ранней стадии

Врач-онколог Григорий Кобяков назвал симптомы, которые могут сигнализировать о наличии рака на ранней стадии. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном".

Медик отметил, что очень важно замечать изменения в своем состоянии. Например, если появилось какое-то необычное образование, изменения на коже, появилась боль при глотании или мочеиспускании, нужно обратиться к врачу.

Один из симптомов — налет на языке. Он может говорить об изменениях в ЖКТ.

"Если вас что-то тревожит — неприятный вкус или просто налет на языке появился, то неплохо бы обследовать желудочно-кишечный тракт, желудок, двенадцатиперстную кишку", — сказал медик.

Также на онкологию может указывать частая диарея и изменения цвета стула до белого. При раке кишечника изменяется форма кала. Как рассказали в эфире передачи, он становится тонким, так как опухоль сужает просвет кишки. Еще одной причиной изменения цвета стула, по словам врача, является гепатит или желчекаменная болезнь.