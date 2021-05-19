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Онколог назвал симптомы рака на ранней стадии

Анна Арсеньева
5 часов назад
Врач-онколог Григорий Кобяков назвал симптомы, которые могут сигнализировать о наличии рака на ранней стадии. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном".
Онколог назвал симптомы рака на ранней стадии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик отметил, что очень важно замечать изменения в своем состоянии. Например, если появилось какое-то необычное образование, изменения на коже, появилась боль при глотании или мочеиспускании, нужно обратиться к врачу.
Один из симптомов — налет на языке. Он может говорить об изменениях в ЖКТ.
"Если вас что-то тревожит — неприятный вкус или просто налет на языке появился, то неплохо бы обследовать желудочно-кишечный тракт, желудок, двенадцатиперстную кишку", — сказал медик.
Также на онкологию может указывать частая диарея и изменения цвета стула до белого. При раке кишечника изменяется форма кала. Как рассказали в эфире передачи, он становится тонким, так как опухоль сужает просвет кишки. Еще одной причиной изменения цвета стула, по словам врача, является гепатит или желчекаменная болезнь.
Кроме того, среди возможных симптомов рака — снижение аппетита, резкое похудение, изменение размера и формы родинок или их кровоточивость.
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