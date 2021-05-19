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Врачи приняли больного раком за пьяницу и выгнали из больницы

Мира Маркина
6 часов назад
Врачи клиники на Кипре приняли пациента с раком мозга за пьяного туриста и выставили из больницы. Своей историей мужчина поделился с изданием Mirror.
Врачи приняли больного раком за пьяницу и выгнали
Фото: 
39-летний Расс Лис отправился на Кипр с женой Келли, чтобы отметить годовщину свадьбы, в сентябре 2020 года. Однако отдых был испорчен приступом, который случился с Лисом на съемной вилле.
Когда мужчина попал в больницу, врачи решили, что он типичный британский турист, перебравший с алкоголем, и не стали его госпитализировать.
"Расс пролежал на полу 20 минут. Я сразу поняла, что это на из-за алкоголя, но врачи в больнице сделали только анализ крови и отравили нас домой",
– рассказала супруга пациента.
Спустя пять часов после посещения больницы у Лиса случился инсульт. Компьютерная томография показала, что у туриста опухоль мозга. Тогда его срочно доставили в больницу Никосии, где он провел шесть недель.
Операция по удалению опухоли длилась 11 часов. Вернувшись в Британию, мужчине пришлось пройти курс химиотерапии, поскольку новообразование оказалось злокачественным.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач призвал есть клубнику для защиты от рака.
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