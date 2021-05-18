Мясников назвал главные ошибки при укусе клещей

Врач и телеведущий Александр Мясников
раскритиковал народные методы, которые россияне используют при укусе клещей. Главные ошибки он
назвал в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube
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Фото: Павел Лисицын / РИА НовостиПавел Лисицын / РИА Новости
Мясников объяснил, почему впившегося в кожу клеща нельзя мазать маслом. Существует мнение, что после этого он должен задохнуться, но это не так. Прижигать клеща также малоэффективно.
Извлекать клеща нужно так, чтобы не оставить в коже его голову и лапки.
«Надо правильно [его] захватить и вывернуть»,
В противном случае место укуса клеща может загноиться.
Лучше, если вытаскивать клеща из кожи будет специалист, причем вовремя, чтобы клещ не успел заразить человека боррелиозом. При клещевом боррелиозе инфекция попадает в кровь в течение суток или двое после укуса клеща.