Мясников назвал главные ошибки при укусе клещей

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал народные методы, которые россияне используют при укусе клещей. Главные ошибки он назвал в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

Мясников объяснил, почему впившегося в кожу клеща нельзя мазать маслом. Существует мнение, что после этого он должен задохнуться, но это не так. Прижигать клеща также малоэффективно.

Извлекать клеща нужно так, чтобы не оставить в коже его голову и лапки.

«Надо правильно [его] захватить и вывернуть»,

— пояснил специалист.

В противном случае место укуса клеща может загноиться.