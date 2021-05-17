Врач рассказала об опасности жары для людей с заболеваниями сердца

«Нужно исключить своё пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колет где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли», — сказала специалист.