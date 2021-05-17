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Врач рассказала об опасности жары для людей с заболеваниями сердца

RT на русском
1 час назад
Кандидат медицинских наук педиатр Ирина Добрецова рассказала, как вести себя в жару людям, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».
«Нужно исключить своё пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колет где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли», — сказала специалист.
Врач порекомендовала пить освежающие напитки, но ни в коем случае не спиртное, и употреблять побольше фруктов и овощей.
Пожилым людям врач посоветовала отказаться от похода по магазинам и поездок в душном транспорте.
Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.
Новости,Маргарита Королева,Федеральное медико-биологическое агентство,ТК "Звезда",
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