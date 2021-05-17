Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые назвали пять признаков приближающейся смерти

ТК «Звезда»
1 час назад
Ученые назвали несколько признаков того, что человек пожилой человек или неизлечимо больной приближается смерти и ему осталось жить несколько дней. Результаты исследования Национального института старения Национального института здоровья США рассказал были опубликованы в британском издании The Daily Express.
Ученые назвали пять признаков приближающейся смерти
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
«Один из наиболее частых признаков - это одышка, которую иногда называют “воздушным голодом”, так как люди при ней часто задыхаются», - говорится в материале.
Кроме того, ученым удалось выяснить, что существуют психические расстройства, которые могут указывать на близкую смерть. Наиболее распространенные - депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек также может становиться все более уставшим и страдать от сонливости.
Ранее американские исследователи выяснили, каким образом наличие внуков уменьшает продолжительность жизни.
Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители