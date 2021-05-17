Ученые назвали пять признаков приближающейся смерти

Ученые назвали несколько признаков того, что человек пожилой человек или неизлечимо больной приближается смерти и ему осталось жить несколько дней. Результаты исследования Национального института старения Национального института здоровья США рассказал были опубликованы в британском издании The Daily Express.

Кроме того, ученым удалось выяснить, что существуют психические расстройства, которые могут указывать на близкую смерть. Наиболее распространенные - депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек также может становиться все более уставшим и страдать от сонливости.