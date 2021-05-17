Врач назвал три способа борьбы с клещами

Существует три основных метода борьбы с клещами. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Первый способ — это правильный подбор одежды для прогулок: рубашки с длинными рукавами и штаны. Второй — использование отпугивающих насекомых репеллентов. Но они, как и одежда, не всегда помогают, предупреждает специалист.

По его словам, у животных также необходимо проводить обработку тела против клещей при помощи специальных капель, спреев, ошейников и таблеток. Третий способ борьбы с этими насекомыми — обязательный осмотр себя и питомцев после прогулки в лесу с использованием перчаток. Если клещ обнаружен, то его нужно удалить либо самостоятельно, либо обратившись к врачу или ветеринару.

«Самостоятельно это можно сделать при помощи специального приспособления, которое продается в аптеке, пинцета или нитки, вращая клеща против часовой стрелки. После извлечения его нужно поместить в баночку и отдать на исследование, в ходе которого специалисты определят, являлся ли он переносчиком заболевания», — рассказал Али. Также он добавил, что место укуса необходимо обработать антисептиком.

Эксперт уточнил, что обезопасить себя от клещевого энцефалита можно с помощью вакцины. Поэтому прежде, чем ехать в места, где распространено это заболевание, лучше сделать прививку. С перечнем таких регионов можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора . Среди них указаны в том числе Алтай и Сибирь, в Московском регионе — Дмитровский и Талдомский районы.

При укусе клеща обычно проводят срочную профилактику энцефалита, делают инъекцию специфического иммуноглобулина, добавил Али. Кроме того, всем пациентам для профилактики болезни Лайма советуют принимать курсом антибиотики. Длительность лечения определяется врачом, пояснил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье».

«Болезнь Лайма менее опасна по сравнению с клещевым энцефалитом, но не менее неприятна», — сказал эксперт.

По его словам, наиболее частые жалобы при укусах клещей — это зуд и покраснения кожи, слабость и температура. Хозяева домашних животных также отмечают потерю аппетита и уменьшение активности у питомцев.