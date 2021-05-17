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В России зарегистрированы заражения индийской «черной плесенью»

runews24.ru
11 часов назад
В России на фоне ковида выявлены первые инфицированные смертоносным индийским грибком. Это редкая грибковая инфекция — мукормикоз («черная плесень»), которую вызывают микроскопические грибы мукормицеты.
В России зарегистрированы заражения индийской «черной плесенью»
Фото: runews24.runews24.
Инфекция поражает органы дыхания нос и глаза. Из-за некроза ткани на пораженных участках появляется характерный черный струп. При отсутствии лечения грибок приводит к скорому летальному исходу, при терапии удается спасти лишь половину пациентов, передает «Известия».
По информации завкафедрой клинической микологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николая Климко, в России мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Зафиксированы единичные случаи мукормикоза у инфицированных COVID-19. Угрозы массового мукормикоза в РФ нет, так как для распространения данной инфекции больше подходят регионы с более высокой температурой и влажностью.
Новости,газета "Известия",
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