В России зарегистрированы заражения индийской «черной плесенью»

Инфекция поражает органы дыхания нос и глаза. Из-за некроза ткани на пораженных участках появляется характерный черный струп. При отсутствии лечения грибок приводит к скорому летальному исходу, при терапии удается спасти лишь половину пациентов, передает «Известия».

По информации завкафедрой клинической микологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николая Климко, в России мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Зафиксированы единичные случаи мукормикоза у инфицированных COVID-19. Угрозы массового мукормикоза в РФ нет, так как для распространения данной инфекции больше подходят регионы с более высокой температурой и влажностью.