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Врач назвала самые опасные алкогольные напитки

Lenta.ru
3 часа назад
Британский врач назвала cамые опасные алкогольные напитки, вызывающие сильное опьянение. Его слова приводит LADBible.
Врач назвала самые опасные алкогольные напитки
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Доктор Симран Дио (Simran Deo) рассказала в интервью, что газированные напитки и коктейли, такие как игристые вина или джин-тоник, могут вызвать быстрое и сильное опьянение, так как газ, содержащийся в них, повышает давление в желудке. Алкоголь быстрее впитывается и попадает в кровь.
Кроме того, Дио сказала, что смешивание разного алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек рискует потерять контроль за количеством выпитого, и опьянеть намного сильнее.
Дио также напомнила, что не рекомендуется пить на голодный желудок.
«Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды», — сказала она.
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