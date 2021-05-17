Россиянам дали советы по спасению от перегрева в жару

Там уточнили, что в жаркие дни следует ограничить время пребывания на улице и минимизировать физические нагрузки. При выходе на солнце необходимо надевать головной убор и солнцезащитные очки.Тяжелую мясную пищу стоит заменить рыбой или морепродуктами, исключить из рациона копченое и жареное. Также важно пить большое количество жидкости, не менее полутора литров, например, чай, минеральную воду, кисломолочные напитки, отвары сухофруктов, морсы. При этом лучше исключить газировку, спиртное и энергетики.