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Названы бесплатные медицинские услуги, про которые мало кто знает

Стелла Шмель
4 часа назад
Врач перечислила медицинские услуги, которые предоставляются бесплатно, но об этом мало кто знает. В перечень медицинских услуг, которые гарантированы каждому гражданину России, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Тем не менее, далеко не каждый знает, что услуги, за которые иной раз просят деньги, должны предоставляться на бесплатной основе.
Названы бесплатные медуслуги, о которых мало кто знает
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко в беседе с агентством "Прайм" рассказала об этом подробнее.
В список бесплатных услуг, за которые, бывает, что просят деньги, входит удаление зубов, анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре, расходные материалы при лечении, физиотерапия, ЭКО, массаж, лечение депрессии.
"Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру",
- заявила Гриценко.
Новости,Ирина Гриценко,Генпрокуратура РФ,
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