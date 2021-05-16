Названы бесплатные медуслуги, о которых мало кто знает

Врач перечислила медицинские услуги, которые предоставляются бесплатно, но об этом мало кто знает. В перечень медицинских услуг, которые гарантированы каждому гражданину России, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Тем не менее, далеко не каждый знает, что услуги, за которые иной раз просят деньги, должны предоставляться на бесплатной основе.