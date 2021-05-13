Названо вещество для нормальной работы сердца

Ученые Великобритании и Индии назвали вещество, необходимое для нормальной работы сердца. Адипонектин — гормон, вырабатываемый белой жировой тканью, — способен компенсировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Соответствующий материал опубликован в журнале PLOS One.
В исследовании приняли участие 1886 индийцев, которые имели высокий риск развития заболеваний кровеносной системы. У тех, у кого наблюдались кардиометаболические нарушения (более 80 процентов участников), в крови присутствуют низкие концентрации адипонектина.
Специалисты выяснили, что уровень адипонектина может снижаться у людей с генетическими вариациями в выработке оментина. Оментин секретируется висцеральной жировой тканью и усиливает чувствительность к инсулину при нормальном весе, что благотворно влияет на здоровье сердца.
У тех, у кого выработка оментина снижена из-за генетических особенностей, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания даже при отсутствии лишнего веса.
Ученые утверждают, что повышение уровня адипонектина в организме может быть эффективно для поддержания здоровья сердца. А повысить его можно при помощи потери веса в сочетании с диетой и физическими упражнениями, также с помощью ряда препаратов, включая гипоглекимические средства, агонисты PPAR-гамма и -альфа рецепторов и блокаторы ренин-ангиотензиновой системы.