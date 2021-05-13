Врач назвал ягоду, снижающую риск нескольких видов рака

Еще одно полезное свойство клубники — это профилактика онкологических заболеваний, добавил доктор. Он объяснил, что для увеличения опухоли необходимо, чтобы в нее врастали кровеносные сосуды. Клубника же содержит полифенолы, которые блокируют рост новых сосудов и таким образом оказывают противоопухолевое действие.