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Врач назвал ягоду, снижающую риск нескольких видов рака

Lenta.ruиещё 4
9 часов назад
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы «О самом главном» о пользе клубники: ее употребление снижает риск возникновения определенных заболеваний, в том числе нескольких видов рака. Выпуск опубликован на YouTube.
Врач назвал ягоду, снижающую риск нескольких видов рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам Гинзбурга, эта ягода снижает риски возникновения инфаркта и инсульта. «
Клубника — это ягода, богатая пищевыми волокнами, причем как грубыми, так и мягкими. Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена», — объяснил доктор.
Гинзбург отметил, что клубника укрепляет иммунитет: в ней содержатся каротиноиды — предшественники витамина A, одним из действий которого он назвал стимуляцию иммунитета. Аналогичный эффект оказывает аскорбиновая кислота, которая также содержится в клубнике в большом количестве.
Еще одно полезное свойство клубники — это профилактика онкологических заболеваний, добавил доктор. Он объяснил, что для увеличения опухоли необходимо, чтобы в нее врастали кровеносные сосуды. Клубника же содержит полифенолы, которые блокируют рост новых сосудов и таким образом оказывают противоопухолевое действие.
Новости,Михаил Гинзбург,
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