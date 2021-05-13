Комаровский назвал пользу сквозняков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский
рассказал о том, насколько важна роль проветривания для профилактики заражения коронавирусом, и призвал зрителей научиться жить в сквозняках. Их пользу он
объяснил в видео, опубликованном на YouTube
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По словам Комаровского, медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что не существует аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способа передачи коронавируса. Огромное значение имеет аэрозольный путь передачи, отметил доктор.
«Сейчас становится понятным, что COVID-19 — это тоже летучая вирусная инфекция», — уточнил он.
Врач подчеркнул, что эта информация делает очевидными меры профилактики. Тем не менее он констатировал, что ему приходится говорить об одних и тех же мерах годами. Комаровский объяснил, что главное, что необходимо сделать для недопущения высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе — это открыть форточку. Он также рассказал, что очень важно следить за состоянием и наличием вентиляционных систем и стараться проводить мероприятия на свежем воздухе.
«Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда», — призвал зрителей доктор.
Он также посоветовал им научить детей следить за тем, чтобы форточки в учебных классах всегда были открыты. Тем же, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский порекомендовал научиться жить с ним. «Нам всем надо научиться жить в сквозняках», — констатировал он.