Комаровский назвал пользу сквозняков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, насколько важна роль проветривания для профилактики заражения коронавирусом, и призвал зрителей научиться жить в сквозняках. Их пользу он объяснил в видео, опубликованном на YouTube

По словам Комаровского, медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что не существует аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способа передачи коронавируса. Огромное значение имеет аэрозольный путь передачи, отметил доктор.

«Сейчас становится понятным, что COVID-19 — это тоже летучая вирусная инфекция», — уточнил он.

Врач подчеркнул, что эта информация делает очевидными меры профилактики. Тем не менее он констатировал, что ему приходится говорить об одних и тех же мерах годами. Комаровский объяснил, что главное, что необходимо сделать для недопущения высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе — это открыть форточку. Он также рассказал, что очень важно следить за состоянием и наличием вентиляционных систем и стараться проводить мероприятия на свежем воздухе.

«Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда», — призвал зрителей доктор.