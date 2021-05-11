Врач рассказала, как читать анализ крови на онкологию

Гематолог Юлия Ненашева рассказала, на что стоит обратить внимание в обычном анализе крови для профилактики онкологии. Об этом она поведала "Пятому каналу".

"Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови",

- заявила медик, добавив, что это состояние уже требует лечения и специфической помощи врача.

Она отметила, что на предраковое состояние может указывать и высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также, напротив, слишком низкие лейкоциты.

"При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения. Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека",

- сказала врач.