Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую ошибку допускают пациенты с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам медика, люди с серьезными проблемами со здоровьем обычно перестают двигаться, а надо поддерживать активность:

"Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!"

Как рассказал Мясников, есть специальная шкала измерения активности пациента. Больной заполняет анкету, и ему дают прогноз на ближайшее время.