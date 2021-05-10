Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных

Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал, какую ошибку допускают пациенты с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам медика, люди с серьезными проблемами со здоровьем обычно перестают двигаться, а надо поддерживать активность:
"Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!"
Как рассказал Мясников, есть специальная шкала измерения активности пациента. Больной заполняет анкету, и ему дают прогноз на ближайшее время.
Людям, у которых нет возможности двигаться, врач порекомендовал делать упражнения в кровати.