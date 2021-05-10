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Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных

Анна Арсеньева
6 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую ошибку допускают пациенты с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает "РИА Новости".
Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, люди с серьезными проблемами со здоровьем обычно перестают двигаться, а надо поддерживать активность:
"Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!"
Как рассказал Мясников, есть специальная шкала измерения активности пациента. Больной заполняет анкету, и ему дают прогноз на ближайшее время.
Людям, у которых нет возможности двигаться, врач порекомендовал делать упражнения в кровати.
Новости,Александр Мясников,
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