В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать кожные антисептики с государственной регистрацией. Об этом заявили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

«Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, — это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора», — уточняется в сообщении.

Соотечественникам напомнили, что ученые проверяют каждое средство для обработки рук на эффективность и безопасность. В том случае, если экспертизу удалось пройти, то оформляют свидетельство о государственной регистрации. Его получает производитель продукта.

В Роспотребнадзоре пояснили, что номер свидетельства о регистрации должен указываться на упаковке. Ко всему прочему, перед покупкой надо ознакомиться со спектром действия антисептика.

Если производители указали, что средство применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции, то его можно использовать для профилактики распространения коронавируса, обратили внимание представители. При этом если в инструкции есть информация только о бактериях, то подобный антисептик не годится для борьбы с COVID-19.

«Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта - не менее 60%,» — подчеркнули в ведомстве.