Как подготовить организм к майскому застолью

За пару дней перед праздничным застольем россиянам стоит пропить сорбенты. Они помогут почистить организм и облегчат переваривание разных блюд, которые жители нашей страны активно едят на майских выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам Людмилы Лапы, россиянам также не стоит запивать жирное мясо алкоголем. Такое комбо может иметь достаточно тяжелые последствия для желудочно-кишечного тракта. Если же проблем со здоровьем нет, врач посоветовала отдать предпочтение крепким горячительным напиткам, а не, например, вину. Но и здесь важна мера: терапевт рекомендовала не выпивать больше двух–трех рюмок.