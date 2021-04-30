Врач оценил возможность наследственной передачи рака

Очень часто в семьях возникает ситуация, когда несколько человек заболевают онкологией. Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев ответил на вопрос, может ли рак передаваться по наследству.

По его словам, онкология не является наследственным заболеванием. Тем не менее, можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития онкологии, стоит обратить внимание на несколько вещей. В первую очередь, нужно выяснить, есть ли у родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Во-вторых, это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников.