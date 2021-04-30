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Врач оценил возможность передачи рака по наследству

Вечерняя Москва
58 минут назад
Очень часто в семьях возникает ситуация, когда несколько человек заболевают онкологией. Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев ответил на вопрос, может ли рак передаваться по наследству.
Врач оценил возможность наследственной передачи рака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По его словам, онкология не является наследственным заболеванием. Тем не менее, можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития онкологии, стоит обратить внимание на несколько вещей. В первую очередь, нужно выяснить, есть ли у родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Во-вторых, это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников.
"Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил",
— цитирует Базылева Пятый канал.
Также врач посоветовал сходить к онкологу или генетику, который укажет, анализы на какие мутации нужно сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть риск развития рака.
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