Врач объяснил, чем опасны раны и порезы при жарке шашлыков

Медик напомнил, что любое повреждение кожных покровов несет риск инфицирования анаэробной флорой и возбудителем столбняка. Это особенно опасно для тех, кто не проходил вакцинацию от столбняка либо получил прививку более десяти лет назад.

В случае пореза или получения раны необходимо ее обработать раствором антисептиков — перекисью водорода или хлогексидином. Ни в коем случае не следует забинтовывать или закрывать место повреждения пластырем, так как анаэробная флора хорошо себя чувствует в безвоздушной среде. Рана должна быть закрыта асептической тонкой повязкой, которая несет в себе функцию защиты от пыли и грязи.