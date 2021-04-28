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Названы симптомы, при которых нужно незамедлительно вызвать скорую помощь

Вечерняя Москваиещё 1
5 часов назад
Главный врач столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов перечислил симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Названы симптомы, при которых нужно срочно вызвать скорую
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По словам медика, к ним относятся боль в области груди, сильные боли в животе, резкое появление потливости или головокружения, а также другие состояния, которые пациент осознает как нехарактерные для него.
— Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь, — все это причины тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать,
— цитирует Плавунова РИА Новости.
Новости,Николай Плавунов,РИА Новости,
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