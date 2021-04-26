Врач назвала способ борьбы с метеозависимостью

Эндокринолог и терапевт Белла Шурдумова рассказала, как организм человека реагирует на скачки атмосферного давления, и о главном способе борьбы с метеозависимостью.

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По словам врача, метеочувствительность связана напрямую с погодными изменениями, при которых у человека могут наблюдаться повышение или понижения давления, а также головные боли.

Она отметила, что зависимости от погодных условий чаще всего подвержены пациенты с ослабленным здоровьем, а также пожилые люди и дети.

Белла Шурдумова посоветовала измерять давление и внимательно следить за своим состоянием

— Не пить понижающие давление препараты, если все-таки давление низкое. То есть, в первую очередь, — это контролировать, и понять, что происходит, а потом уже как-то это корректировать, — цитирует медика «Звезда».