Игроманию в России признают болезнью

МКБ позволяет отследить различные заболевания во всем мире, выяснить причины смертности, изменения эпидемиологической обстановки в разных странах, пояснил член комитета Совета Федерации
по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, последняя версия международной классификации в четыре раза больше прежней. В МКБ все болезни закодированы, благодаря чему удобнее проводить сравнение данных из больниц разных стран, поскольку заболевания могут иметь разные названия, а код един для всех.