Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Игроманию в России признают болезнью

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В России игроманию признают болезнью, это расстройство включено в перечень «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра» (МКБ-11). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав России.
Игроманию в России признают болезнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В новой версии МКБ добавлены классы «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон-бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем». Кроме того, в нее вошли главы по народной (традиционной) медицине.
Более десяти лет специалисты занимались подготовкой 11-й версии МКБ, в ней собраны 55 тысяч уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. Этот перечень впервые выйдет в электронном виде.
МКБ позволяет отследить различные заболевания во всем мире, выяснить причины смертности, изменения эпидемиологической обстановки в разных странах, пояснил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, последняя версия международной классификации в четыре раза больше прежней. В МКБ все болезни закодированы, благодаря чему удобнее проводить сравнение данных из больниц разных стран, поскольку заболевания могут иметь разные названия, а код един для всех.
Россия должна завершить переход на МКБ-11 до 2025 года.
Новости,Совет Федерации,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители