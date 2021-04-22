Перечислены опасные для здоровья стили питания

Ученые проанализировали взаимосвязь определенных продуктов питания с возникновением заболеваний сердечно-сосудистой системы и риском ранней смерти. Как выяснили британские специалисты, сладости, газировка и белый хлеб попал в список опасных для здоровья продуктов. Подробное исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Специалисты связали частоту заболеваний и смертей с диетой, которой придерживались участники исследования и выявили два самых опасных стиля питания. Первый вариант: питание с большим количеством кондитерских изделий, масла, белого хлеба и шоколада, при этом в рационе дефицит овощей и свежих фруктов.

Второй тип - это питанием с большим количество джемов, сахара, сладких безалкогольных напитков, немного масла и сыра.

"Большинство диетических рекомендаций основаны на питательных веществах, содержащихся в продуктах, а не на самих продуктах, и это может сбивать с толку людей. Наши результаты помогают определить конкретные продукты и напитки, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности",

- заявила руководитель исследования Кармен Пьернас.