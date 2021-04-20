Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

Мясников сослался на исследование Колумбийского университета в США. В конце XX века ученые проанализировали медицинские карты около 1,5 миллиона человек. Оказалось, что в некоторые месяцы рождения у людей часто возникают одинаковые заболевания.

Люди, рожденные в марте, оказались более склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии, в апреле — к стенокардии, а в мае — к низкому весу при рождении. У тех, кто появился на свет в июне, чаще случается инфаркт миокарда, а у тех, кто в июле, — гипертония и болезни мочевыводящих путей. "Августовские" люди наиболее предрасположены к астме.