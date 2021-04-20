Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

Анна Арсеньева
38 минут назад
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье человека. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1".
Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
Мясников сослался на исследование Колумбийского университета в США. В конце XX века ученые проанализировали медицинские карты около 1,5 миллиона человек. Оказалось, что в некоторые месяцы рождения у людей часто возникают одинаковые заболевания.
"У родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов", — рассказал врач.
Люди, рожденные в марте, оказались более склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии, в апреле — к стенокардии, а в мае — к низкому весу при рождении. У тех, кто появился на свет в июне, чаще случается инфаркт миокарда, а у тех, кто в июле, — гипертония и болезни мочевыводящих путей. "Августовские" люди наиболее предрасположены к астме.
По мнению Мясникова, это статистические факты, не связанные с генетикой. При этом вероятность развития данных заболеваний может быть объяснена тем, в какой период рос человек в первые шесть месяцев жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал провоцирующий рак вирус.
Новости,Александр Мясников,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители