Кардиолог раскрыл опасность кофе для некоторых людей

По его словам, большое количество кофе, кофеиносодержащие препараты, различные препараты адаптогена, вроде женьшеня и элеутерококка, способствуют нормализации давления. При этом если употреблять их регулярно, то это приведет к истощению организма, нервной и сердечно-сосудистой систем.
Врач рекомендовал гипотоникам пить больше воды маленькими порциями в течение дня. Если давление резко снизилось, необходимо обратиться за медицинской помощью, так как такое недомогание может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем и мозгом, например, инфаркте миокарда.