Кардиолог раскрыл опасность кофе для некоторых людей

По его словам, большое количество кофе, кофеиносодержащие препараты, различные препараты адаптогена, вроде женьшеня и элеутерококка, способствуют нормализации давления. При этом если употреблять их регулярно, то это приведет к истощению организма, нервной и сердечно-сосудистой систем.