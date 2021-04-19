Ребенок «ожил» по дороге в морг

Алхасса Азааре Дэниел (Alhassan Azaare Daniel) описал произошедший с ним случай в эфире радио Dreamz FM. По словам Дэниела, однажды его вызвали в детское отделение больницы, чтобы забрать тело умершего девятилетнего ребенка. Он положил его на каталку и повез в морг. Когда большая часть пути осталась позади, мальчик неожиданно чихнул и начал кашлять.

«Я тут же остановился, осторожно взял его на плечо и понес обратно в отделение, — рассказывает Дэниел. — Медсестры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошел к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик жив. Они были удивлены». Он утверждает, что в итоге ребенок поправился и был выписан из больницы.