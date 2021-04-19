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Ребенок «ожил» по дороге в морг

Lenta.ruиещё 3
10 часов назад
Сотрудник морга в городе Болгатанга, Гана, рассказал о мальчике, который «ожил» по дороге в морг. Об этом пишет издание Pulse.
Ребенок «ожил» по дороге в морг
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Алхасса Азааре Дэниел (Alhassan Azaare Daniel) описал произошедший с ним случай в эфире радио Dreamz FM. По словам Дэниела, однажды его вызвали в детское отделение больницы, чтобы забрать тело умершего девятилетнего ребенка. Он положил его на каталку и повез в морг. Когда большая часть пути осталась позади, мальчик неожиданно чихнул и начал кашлять.
«Я тут же остановился, осторожно взял его на плечо и понес обратно в отделение, — рассказывает Дэниел. — Медсестры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошел к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик жив. Они были удивлены». Он утверждает, что в итоге ребенок поправился и был выписан из больницы.
В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили мужчину к погребению.
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