Врач назвала опасные последствия питья воды из-под крана

"Выделяют две группы заболеваний к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая группа — заболевания, связанные с микроорганизмами. Например, гепатит А или заболевания, связанные с паразитами",
"Вторая группа — это заболевания, к которым приводит высокое содержание химикатов и химических продуктов. Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям".