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Врач назвала опасные последствия питья воды из-под крана

Стелла Шмель
11 часов назад
Водопроводная неочищенная вода опасна для питья. Употребление такой воды может наносить серьезный вред здоровью. Об этом заявила врач-терапевт Тина Петровская, она рассказала, какие болезни может спровоцировать питье воды из-под крана. Ее слова приводит 5-tv.ru.
Врач назвала опасные последствия питья воды из-под крана
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Выделяют две группы заболеваний к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая группа — заболевания, связанные с микроорганизмами. Например, гепатит А или заболевания, связанные с паразитами",
- рассказала врач.
"Вторая группа — это заболевания, к которым приводит высокое содержание химикатов и химических продуктов. Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям".
Новости,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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