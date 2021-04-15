Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем

Британский диетолог Шан Бейкер (Sian Baker) назвала продукты и напитки, которые помогают бороться с похмельем. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам эксперта, самый эффективный способ предотвратить сильное похмелье — пить много воды, желательно с добавлением сахара и соли. Это следует делать после каждого приема алкоголя.

Также полезно заранее напиться молока или йогурта — они, по утверждению Бейкер, ослабляют негативное влияние алкоголя на организм. Еще один продукт, рекомендуемый перед попойкой, — это рыба, но при необходимости ее можно заменить капсулами с жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые продаются в аптеке.

После употребления алкоголя диетолог советует добавить шпинат в утренний смузи или салат. Кроме того, необходимы фрукты, которые богаты калием, например, бананы или авокадо. А чувство тошноты, сопровождающее похмелье, можно ослабить за счет имбиря или ананаса, содержащего фермент бромеилаин.