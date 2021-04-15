"Кастрирующий фактор": названы продукты, которые убивают влечение

На мужскую сексуальную активность у мужчин влияет и рацион питания. О продуктах, которые снижают уровень тестостерона и губят половое влечение у мужчин, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью Sputnik

"Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона",

- заявил врач.

Также седативным действием обладает и мята. Пиво содержит фитоэстрогены – аналоги женских гормонов эстрогенов, которые тоже снижают уровень тестостерона. То же самое с соей.

Сексуальное влечение могут снижать и сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Они являются фактором развития ожирение, а оно снижает уровень тестостерона в организме.

"Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды. В этом случае еда является своего рода кастрирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон",