Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, теперь аптеки стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все дистрибуторы готовы принимать лекарство назад. Например, один из крупнейших поставщиков, «Катрен»
, разослал письма контрагентам, где говорится, что у фирмы просто нет нужных для хранения феназепама помещений, так что принять его назад нельзя. Теперь аптеки оказались в ситуации, когда препарат не могут ни продать, ни вернуть. «Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах», — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов
.