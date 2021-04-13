Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

После того как в России ужесточили требования к продаже феназепама, аптеки начали отказываться от реализации успокоительного препарата. Как сообщает газета «Ведомости», купить его можно будет только в десяти процентах аптек по всей стране.

Если раньше феназепам можно было купить в 70 процентах аптек страны, то теперь не более 5 процентов аптек соответствуют новым требованиям и могут реализовывать препарат, констатировал представитель компании «Валента фарм», производящей феназепам. Заказать препарат онлайн также нельзя из-за запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.