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Ученые нашли способ борьбы со смертоносными опухолями

Анна Арсеньева
4 часа назад
Ученые из Лондонского университета королевы Марии обнаружили способ подавить развитие опухоли головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Специалисты провели анализ действия природного соединения гексафосфата инозита (IP6), которое есть почти во всех животных и растениях. Как выяснилось, оно препятствует развитию самой распространенной опухоли головного мозга у детей — медуллобластомы. У нее существует несколько подгрупп: WNT, SHH, G3 и G4. Менее изученная — G4.
Эксперты показали, что в клетках данной опухоли наблюдаются высокие уровни белка BMI1. Он поддерживает ее рост. Однако активность белка BMI1 можно подавить, обработав клетки IP6.
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