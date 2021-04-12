Ученые нашли способ борьбы со смертоносными опухолями

Специалисты провели анализ действия природного соединения гексафосфата инозита (IP6), которое есть почти во всех животных и растениях. Как выяснилось, оно препятствует развитию самой распространенной опухоли головного мозга у детей — медуллобластомы. У нее существует несколько подгрупп: WNT, SHH, G3 и G4. Менее изученная — G4.