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Мясников рассказал, как правильно лечиться гипертоникам

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад
Согласно официальной статистике, более миллиарда человек имеют проблемы с повышенным давлением. Александр Мясников указал на ошибки гипертоников, сообщают в СМИ.
«Современный подход в лечении гипертонии – сочетание нескольких препаратов», – пояснил врач.
Первой ошибкой Александр Мясников называет нерациональное питание. Таблетки не помогут, если основные блюда состоят из жирной и соленой пищи. Отдельное внимание врач уделяет норме соли: для гипертоника это до двух граммов в день.
Доктор считает, что необходимо знать норму своего давления. Проблемы могут появиться не сразу, но если давление повышенное, это чревато различными последствиями для организма.
Если лекарства не помогают, есть повод задуматься о причинах. Важно знать точную дозировку препарата, принимать его в точно назначенное время и комбинировать с другими лекарствами, сообщил Мясников в эфире «Россия 1».
Новости,Александр Мясников,
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