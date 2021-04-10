Мясников рассказал, как правильно лечиться гипертоникам

Согласно официальной статистике, более миллиарда человек имеют проблемы с повышенным давлением. Александр Мясников указал на ошибки гипертоников, сообщают в СМИ.

«Современный подход в лечении гипертонии – сочетание нескольких препаратов», – пояснил врач.

Первой ошибкой Александр Мясников называет нерациональное питание. Таблетки не помогут, если основные блюда состоят из жирной и соленой пищи. Отдельное внимание врач уделяет норме соли: для гипертоника это до двух граммов в день.

Доктор считает, что необходимо знать норму своего давления. Проблемы могут появиться не сразу, но если давление повышенное, это чревато различными последствиями для организма.