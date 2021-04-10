Японка назвала россиянам четыре правила долголетия

Гид-переводчик и автор блога «Японистка» десять лет проработала с японскими туристами. За эти годы она слышала много интересных и любопытных историй от жителей «Страны восходящего солнца». Однажды она работала с японской бабушкой и решила узнать у нее, что позволяет японцам доживать до ста лет и больше. Она дала четыре совета.

Японская еда

Большинство японцев питаются только теми продуктами, которые добываются в их регионе. В основном это рис, рыба, водоросли, маринованные овощи, бобы и зеленый чай. По факту, эти продукты являются очень полезными – они содержат большое количество витаминов и аминокислот. При этом, чтобы не быть голословными, со многими продуктами проводятся исследования, чтобы точно доказать полезность еды. Потом такую продукцию помечают специальными стикерами.

Отказаться от загара

По словам пожилой японки, солнце вредит коже и организму. Поэтому даже в самую сильную жару можно увидеть японцев с зонтиками, в шляпе и одежде с длинными рукавами. Если становится совсем жарко, японцы обмазываются с ног до головы солнцезащитными кремом. Кроме того, наличие загара в Японии указывает на то, что ты бедный, поскольку работаешь в полях под открытым небом.

Больше движения

Японцы очень любят физические нагрузки, при этом необязательно это будет фитнес и таскание гантелей. Ходьба является настоящим культом в Японии – лифтам предпочитают лестницы, вместо автомобилей велосипеды, а многочасовые прогулки по паркам обычная норма.

Оставаться любопытным всю жизнь

Японцы помимо физического здоровья также большую часть внимания уделяют ментальному. Развивать его помогает любопытство, которое не исчезает у японцев даже с возрастом. Поэтому по всему миру так много японских туристов, которые путешествуют ради получения нового опыта.