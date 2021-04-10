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Перечислены симптомы рака легких

Lenta.ruиещё 9
4 часа назад
На рак легких указывает девять симптомов, сообщает Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака.
Перечислены симптомы рака легких
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Самым распространенным предвестником заболевания является постоянный кашель. Также при наличии рака этот симптом сопровождается кровохарканием и болью.
Кроме того, на наличие образований в легких могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Специалисты советуют обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости. Также стоит насторожиться при повторяющихся инфекциях грудной клетки.
В Организации по исследованию рака отметили, что при выявлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.
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