Какие заболевания можно определить по запаху

О проблемах со здоровьем можно узнать по запаху кожных покровов. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Лазуренко.
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По ее словам, специфический кислый запах кожи будет появляться при нарушении метаболизма. Врач уточнила, что подобный признак появляется из-за избытка токсических веществ кето-продуктов.
"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира",
О сахарном диабете можно узнать по кисло-сладкому запаху кожи. Уточняется, что данный симптом свидетельствует о нарушении углеводного обмена.
Лазуренко посоветовала обращать внимание на состояние кожи. По словам терапевта, высыпания или изменение рисунка на коже могут оказаться признаками серьезных заболеваний внутренних органов.