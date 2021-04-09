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Врач рассказала, как определить по запаху опасные заболевания

Вечерняя Москваиещё 4
5 часов назад
О проблемах со здоровьем можно узнать по запаху кожных покровов. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Лазуренко.
Какие заболевания можно определить по запаху
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По ее словам, специфический кислый запах кожи будет появляться при нарушении метаболизма. Врач уточнила, что подобный признак появляется из-за избытка токсических веществ кето-продуктов.
"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира",
— уточнила специалист.
О сахарном диабете можно узнать по кисло-сладкому запаху кожи. Уточняется, что данный симптом свидетельствует о нарушении углеводного обмена.
Лазуренко посоветовала обращать внимание на состояние кожи. По словам терапевта, высыпания или изменение рисунка на коже могут оказаться признаками серьезных заболеваний внутренних органов.
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