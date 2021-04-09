Врач назвал способ продлить молодость

Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда. Об этом агентству РИА Новости рассказал врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

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В частности, говоря о пользе труда, он указал, что работающие пенсионеры живут дольше. Однако, по его словам, желательно, чтобы работа была без стрессов и связана с умственным трудом.

Также врач напомнил о важности регулярной диспансеризации и осмотров, которые помогут выявить болезни на ранних стадиях.

Безымянный отметил, что можно состариться за очень короткий промежуток времени. Для этого достаточно мало двигаться, неправильно питаться, курить и подвергать себя стрессам.

Ранее китайские ученые выявили идеальную диету, способную продлить жизнь. Специалисты изучили данные 26 медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Выяснилось, что люди, ежедневно потреблявшие около пяти порций фруктов и овощей, имели наибольшую продолжительность жизни. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, в частности, цитрусовые, ягоды и морковь.