По словам специалиста, употребление кефира и молока без понимания того, что в них содержатся углеводы, может негативно сказаться на вышеописанном показателе, пишет Федеральное агентство новостей. Особенно заметное влияние на уровень сахара в крови может оказать содержащаяся в них лактоза.