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Врач назвала пищевые привычки, которые могут вызвать скачки уровня сахара в крови

Ferra.ruиещё 2
16 часов назад
В сети появился материал, в котором российский врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о вредных пищевых привычках. В частности речь шла о тех из них, которые могут скачки уровня сахара в крови.
По словам специалиста, употребление кефира и молока без понимания того, что в них содержатся углеводы, может негативно сказаться на вышеописанном показателе, пишет Федеральное агентство новостей. Особенно заметное влияние на уровень сахара в крови может оказать содержащаяся в них лактоза.
Также вредят здоровью и частые перекусы. По мнению Павловой, диетические батончики из злаков или сухофруктов сильно повышают сахар, несмотря на попытку подать их в качестве исключительно полезного спортивного питания.
Новости,Ольга Павлова,РИА ФАН,
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