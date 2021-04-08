Российский стоматолог объяснил чувствительность зубов к холодному

Причина реакции зубов на холодное, по словам специалиста, может заключаться в кариесе или клиновидном дефекте. Обе болезни говорят о нарушении эмали зуба и открытии поверхности дентина — твердой ткани зуба.

Антонов пояснил, что в большинстве случаев это решается с помощью установки пломбы или покрытия десен ситайзером. Даже если зуб перестал болеть, это не значит, что болезнетворные бактерии прекратили свою деятельность. Однако человек не почувствует этого, пока они не разрушат глубокие ткани и нервные окончания.