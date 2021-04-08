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Диетологи назвали вредные для гипертоников продукты

Слово и Делоиещё 2
31 минуту назад
Одной из причин повышенного давления может быть употребление большого количества соли, выяснили ученые медицинского сообщества Action on Salt.
Людям, страдающим от высокого давления, стоит не употреблять соленые продукты, особенно вяленое мясо. Высокое содержание соли в мясных продуктах может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также негативно сказаться на давлении.
Частое употребление соли нарушает баланс натрия, становится причиной скопления жидкости в организме и повышения кровяного давления. Эксперты отмечают, что ежедневно человек получает соль в основном из хлебобулочных изделий, бутербродов, а также мяса и колбас.
Ранее доктор Александр Мясников заявлял, что гипертония может стать причиной инсультов и инфарктов, а также болезни Альцгеймера и деменции сосудов. Высокое давление также может вызвать аритмию, почечную недостаточность и эректильную дисфункцию.
Новости,Александр Мясников,
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